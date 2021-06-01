МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российские металлурги готовы не повышать контактную цену в рамках поставок продукции по госпрограмме вооружений, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Глава Минпромторга Денис Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в мероприятии также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития. Один из вопросов, который рассматривался на совещании — обеспечение исполнителей гособоронзаказа (ГОЗа) в рамках госпрограммы вооружений металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене.

"Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период", — сообщает Минпромторг по итогам совещания.

Другой обсуждавшийся вопрос — продолжение процесса заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным "стройкам" с возможностью увеличения глубины таких контрактов на период до нескольких лет.

"Металлурги подтвердили готовность предоставлять скидки по таким контрактам. При этом Минпромторг России совместно с Минстроем России продолжит работу по определению списка бенефециаров таких контрактов", — указывает министерство.

Помимо этого, Мантуров обсудил с металлургами возможность закупок металлопродукции в Росрезерв.

Вопрос дополнительных налоговых изъятий из российской металлургической отрасли на совещании главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с представителями отрасли не обсуждался, говорится в сообщении министерства.

"Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались", — сообщает Минпромторг по итогам совещания.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.