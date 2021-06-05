С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Экологические активисты уделяют несопоставимо меньше внимания ненефтегазовым отраслям, например текстильной, выбросы парниковых газов в которой уже сейчас превышают выбросы всего Евросоюза, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Глава "Роснефти" высказался о перспективах "зеленой" энергетики

"В то время как мировая нефтегазовая отрасль становится все более экологически ответственной, экологи-активисты продолжают уделять несопоставимо меньшее внимание другим отраслям", — отметил Сечин, выступая в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.

Так, по его словам, мировая текстильная промышленность с суммарной выручкой в 3 триллиона долларов уже сопоставима с нефтяной, выручка которой в 2019 году составила порядка 2,5 триллиона долларов. При этом кратный рост оборота в текстиле за последние 20 лет сопровождался соответствующим ростом парниковых выбросов, и предпосылок для смены этого тренда сейчас нет, продолжил Сечин.

"Уже сейчас выбросы мировой текстильной промышленности превышают суммарные выбросы Евросоюза. При этом отрасль испытывает значительно меньшее давление в части "зеленой повестки" по сравнению с нефтяной, которая вследствие своей прозрачности становится объектом агрессивного давления. В текстильной промышленности уровень консолидированности в 4 раза ниже, чем в нефтегазовой, что позволяет мелким компаниям пока не беспокоиться о климатических аспектах вообще", — добавил он. Сечин рассказал, что ждет нефть в будущем

"Кроме того, отдельные отрасли считаются по умолчанию "зелёными" и "ответственными", при этом потребители и широкая общественность зачастую не осведомлены об экологическом ущербе за время полного цикла их производства и потребления", — заключил Сечин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.