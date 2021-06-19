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Прага и Варшава пока не договорились о будущем польской шахты "Туров"
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Представители правительств Польши и Чехии не пришли к соглашению относительно дальнейшей добыче угля на польской шахте "Туров", сообщило РИА Новости. Предприятие "Туров"... ПРАЙМ, 19.06.2021
уголь, чехия, польша, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Представители правительств Польши и Чехии не пришли к соглашению относительно дальнейшей добыче угля на польской шахте "Туров", сообщило РИА Новости.
Предприятие "Туров" принадлежит Польше и находится вблизи границы с Чехией, отметило агентство.
Процесс переговоров возобновится на следующей неделе, заявил замглавы минприроды Чехии Владислав Смрж.
"Польские представители заявили на переговорах о своем стремлении договориться о внесудебном решении, устраивающем обе стороны. В свою очередь, чешская сторона декларировала, что не стремится добиться закрытия шахты "Туров" или диктовать Польше условия деятельности ее энергетики. Пока консенсус не достигнут. Мы обсуждаем конкретный проект межправительственного соглашения и продолжим эту работу на следующей неделе", —прокомментировал Смрж.
Отмечается, что из-за деятельности предприятия создается угроза для качества питьевой воды для жителей Либерецкого края.
В мае 2021 года суд ЕС обязал Варшаву немедленно остановить все работы на шахте. Глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий выступил в мае с заявлением, что Польша не будет выполнять данное решение суда ЕС, так как оно имеет весьма негативные последствия для Польши.