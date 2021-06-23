МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Компании "Уралхим" и "Уралкалий" замораживают цены для российских аграриев на калийные удобрения и аммиачную селитру на период осенних полевых работ, заявил председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Коняев. Россия, помоги! Китаю не хватает угля

"За пять месяцев 2021 года рост цен при поставках калия для сельхозпроизводителей составил 15%, при этом отгрузка превысила отгрузку 2020 года. Мы приняли решение заморозить цены на калий при поставках российским сельхозпроизводителям на уровне мая 2021 года. Заморозку мы будем осуществлять на весь осенний полевой сезон…. По объему мы обязуемся в 2021 году поставить не меньше, чем объем 2020 года", — сказал Коняев.

"Соответственно, это означает, что совокупный рост цен на калий в 2021 году не превысит 15%", — добавил он.

В свою очередь, по его словам, рост цен на аммиачную селитру за январь-май составил порядка 25%. "Уралхим" за пять месяцев поставил 80% произведенной селитры на внутренний рынок. "Мы приняли решение заморозить цену на аммиачную селитру при поставках российским сельхозпроизводителям на уровне 2021 года на весь осенний полевой сезон. Соответственно, рост цен на аммиачную селитру "Уралхима" в 2021 году не превысит 25-30%", — указал Коняев. В России задумали поднять цены на сладкие напитки

По его словам, цены на удобрения фиксируются с текущей даты. "Фактически, это весь июнь, потому что сейчас отгрузки несущественны, сейчас не сезон. Основное накопление пойдет под осенние полевые работы где-то с августа…. Думаю, это продлится как минимум для октября-ноября. В разных регионах это разный период (осенние работы — ред.)", — указал председатель совета директоров.

Добавляется, что компании приняли решение выйти из состава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) из-за сложностей в согласовании единой позиции отрасли. "Группа компаний "Уралхим-Уралкалий" приняла решение выйти из состава Российской ассоциации производителей удобрений. Данное непростое, честно говоря, решение обусловлено тем, что в текущей ситуации очень сложно вырабатывать общую согласованную позицию, единую от всей отрасли, а мы хотим отвечать перед правительством именно за свою позицию", — сказал Коняев.

"Мы продолжим работать в тесной координации и кооперации с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономразвития по обеспечению российских аграриев минеральными удобрениями. Решение по заморозке цен на осеннюю кампанию мы принимали в тесной кооперации с Минпромторгом России", — добавил он.