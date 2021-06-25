МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об изменении пошлины на экспорт из России лома черных металлов: процентная составляющая сохранена на уровне 5%, при этом минимальная ставка вырастет до 70 евро за тонну с 45 евро. Эксперт подчеркнул неожиданность новых экспортных пошлин для металлургов

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования", — говорится в документе. Повышенная пошлина вводится на полгода.

Правительство с 31 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Повышенные пошлины вводились на 180 дней. В конце мая подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила корректировку пошлины на экспорт из России лома черных металлов до 5%, не менее 70 евро за тонну.