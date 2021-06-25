2021-06-25T13:40:44+03:00
2021-06-25T13:40:44+03:00
2021-06-25T13:40:44+03:00
2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210625/834033763.html
Правительство скорректировало пошлину на экспорт лома черных металлов
Промышленность
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об изменении пошлины на экспорт из России лома черных металлов: процентная составляющая сохранена на уровне... ПРАЙМ, 25.06.2021
металлургия, экспортная пошлина, правительство рф, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об изменении пошлины на экспорт из России лома черных металлов: процентная составляющая сохранена на уровне 5%, при этом минимальная ставка вырастет до 70 евро за тонну с 45 евро.
Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования", — говорится в документе. Повышенная пошлина вводится на полгода.
Правительство с 31 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Повышенные пошлины вводились на 180 дней. В конце мая подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила корректировку пошлины на экспорт из России лома черных металлов до 5%, не менее 70 евро за тонну.