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Правительство утвердило пошлины на экспорт металлов
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Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 августа по 31 декабря... ПРАЙМ, 25.06.2021
металлы, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило Правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.