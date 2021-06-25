МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщила пресс-служба кабмина.

"С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило Правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.