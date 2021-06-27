2021-06-27T04:19:00+03:00
2021-06-27T04:31:22+03:00
2021-06-27T04:19:00+03:00
2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210627/834043694.html
Портфель заказов компании Brahmos до конца года составит $6 миллиардов
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Портфель заказов российско-индийской компании Brahmos до конца 2021 года составит порядка 6 миллиардов долларов с учетом подписания запланированных на этот год контрактов, сообщил... ПРАЙМ, 27.06.2021
новости, промышленность, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83228/32/832283211.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/32/832283211.jpg
https://1prime.ru/images/83228/32/832283210.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/32/832283210.jpg
https://1prime.ru/images/83228/32/832283209.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/32/832283209.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Портфель заказов российско-индийской компании Brahmos до конца 2021 года составит порядка 6 миллиардов долларов с учетом подписания запланированных на этот год контрактов, сообщил РИА Новости представитель компании.
Сейчас портфель компании составляет более 5 миллиардов.
"В ближайшее время мы планируем подписать ряд контракт, и, таким образом, к концу этого года общий портфель заказов составит порядка 6 миллиардов долларов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, самый большой процент — 40% — приходится на заказы сухопутных войск, по 30% приходится на ВВС и ВМС с береговыми войсками.