МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Портфель заказов российско-индийской компании Brahmos до конца 2021 года составит порядка 6 миллиардов долларов с учетом подписания запланированных на этот год контрактов, сообщил РИА Новости представитель компании.

Сейчас портфель компании составляет более 5 миллиардов.

"В ближайшее время мы планируем подписать ряд контракт, и, таким образом, к концу этого года общий портфель заказов составит порядка 6 миллиардов долларов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самый большой процент — 40% — приходится на заказы сухопутных войск, по 30% приходится на ВВС и ВМС с береговыми войсками.