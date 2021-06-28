МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит дополнительные проверки на рынке металлопроката на предмет антиконкурентных соглашений, сообщило ведомство. Кабмин планирует компенсировать удорожание металлов средствами от пошлин

"Ведомство подозревает компании в заключении антиконкурентных соглашений. Внеплановые проверки в отношении оптовых поставщиков металлопроката прошли в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что по результатам анализа полученной информации будут сделаны выводы о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства.

В апреле ФАС уже возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат, а также провела проверки ряда организаций и возбудила дело в отношении "Сталепромышленной компании", "Сервисного центра металлопроката", "Стройтехцентр", "А Группы", "Уралметаллстрой", "Управления комплектации и снабжения" и металлоторговой компании "Красо" по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

Ранее правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов. Как отмечал кабмин, взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию.

На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников также рассказал, что с конца 2020 года наблюдается рост цен на металлы во всем мире. По его словам, за пять месяцев этого года экспортные цены на черные металлы выросли на 30% в годовом выражении, на цветные — на 50%. Он пояснил, что так как металлургия является экспортно-ориентированной отраслью, то произошло удорожание продукции и на внутреннем рынке.