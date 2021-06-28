МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Введение с августа пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов не отменяет договоренностей с металлургами по прямым контрактам со скидками для гособоронзаказа и социальных строек, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Введенные пошлины не отменяют договоренностей, которые мы достигли со всеми остальными производителями металлургической продукции. Они очень ответственно к этому подошли, это касается и гособоронзаказа, и бюджетных, социальных строек.

Это касается и "Магнитки" (Магнитогорский металлургический комбинат" — ред.), "Северстали", НЛМК, "Мечела", "Евраз" — то есть все основные производители, которые на сегодняшний день готовы реализовывать эти прямые контракты, которые мы прорабатывали с предприятиями ОПК и с Минстроем по их заявкам по бюджетным стройкам",- отметил он.

Согласно решению правительства, пошлины на экспорт металлопродукции вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года, они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента.

Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля — не менее 2,321 тысячи долларов, для алюминия — не менее 254 долларов.

Для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции, для окатышей пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — не менее 150 долларов.

В начале июня Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в котором также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития.

По итогам Минпромторг сообщил, что компании готовы не повышать контрактную цену поставок металлопродукции исполнителям гособоронзаказа по госпрограмме вооружений, а также продолжать заключать прямые контракты с формульным образованием по государственным "стройкам" на срок до нескольких лет, предоставляя в их рамках скидки.

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