МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цена российских пассажирских самолетов Superjet 100 производства корпорации "Иркут" выросла на 12%. Это $36 миллионов за самолет, пишет РБК со ссылкой на два источника в крупнейших российских лизинговых компаниях и представителя Промсвязьбанка, дочерняя структура которого "ПСБ Лизинг" намерена передать авиакомпаниям 59 лайнеров Superjet 100. В России подорожали автомобили Lada

Как заявил директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники "Иркута" Кирилл Будаев, стоимость Superjet зависит от западных комплектующих. А цены на них меняются из-за курсов валют.

В числе других причин роста цен представители Промсвязьбанка и "Иркута" назвали ежегодное подорожание Superjet примерно на 3% в 2020-2024 годах.

Производитель прогнозирует, что к 2035 году российским авиаперевозчикам потребуется свыше 730 самолетов отечественного производства.

Речь идет не только о Superjet, но и о бортах Ил-114-300 и МС-21.

Еще 365 бортов производитель рассчитывает поставить за границу.

Напомним, что "Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).