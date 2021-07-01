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2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210701/834081671.html
Самолеты Superjet 100 подорожали на 12%
Промышленность
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Цена российских пассажирских самолетов Superjet 100 производства корпорации "Иркут" выросла на 12%. Это $36 миллионов за самолет, пишет РБК со ссылкой на два источника в... ПРАЙМ, 01.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цена российских пассажирских самолетов Superjet 100 производства корпорации "Иркут" выросла на 12%. Это $36 миллионов за самолет, пишет РБК со ссылкой на два источника в крупнейших российских лизинговых компаниях и представителя Промсвязьбанка, дочерняя структура которого "ПСБ Лизинг" намерена передать авиакомпаниям 59 лайнеров Superjet 100.
Как заявил директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники "Иркута" Кирилл Будаев, стоимость Superjet зависит от западных комплектующих. А цены на них меняются из-за курсов валют.
В числе других причин роста цен представители Промсвязьбанка и "Иркута" назвали ежегодное подорожание Superjet примерно на 3% в 2020-2024 годах.
Производитель прогнозирует, что к 2035 году российским авиаперевозчикам потребуется свыше 730 самолетов отечественного производства.
Речь идет не только о Superjet, но и о бортах Ил-114-300 и МС-21.
Еще 365 бортов производитель рассчитывает поставить за границу.
Напомним, что "Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).