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Деловая активность в промышленности еврозоны достигла максимума
Промышленность
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Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 63,4 пункта с 63,1 пункта в мае, сообщает... ПРАЙМ, 01.07.2021
деловая активность, индекс pmi, еврозона, новости, промышленность, экономика, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 63,4 пункта с 63,1 пункта в мае, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Таким образом, в июне индекс PMI промышленности еврозоны достиг исторического максимума.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на майском уровне, как показывала предварительная оценка.
PMI в области промышленного производства Германии в июне, по окончательным данным, вырос до 65,1 пункта с 64,4 пункта в мае. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 64,9 пункта.
Во Франции индикатор в июне снизился до 59 пунктов с 59,4 пункта в мае. Предварительная оценка составляла 58,6 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.