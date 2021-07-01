МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 63,4 пункта с 63,1 пункта в мае, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Деловая активность обрабатывающих отраслей России в июне снизилась

Таким образом, в июне индекс PMI промышленности еврозоны достиг исторического максимума.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на майском уровне, как показывала предварительная оценка.

PMI в области промышленного производства Германии в июне, по окончательным данным, вырос до 65,1 пункта с 64,4 пункта в мае. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 64,9 пункта.

Во Франции индикатор в июне снизился до 59 пунктов с 59,4 пункта в мае. Предварительная оценка составляла 58,6 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.