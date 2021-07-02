МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Введение экспортных пошлин на продукцию черной металлургии приведет к снижению экспорта на 1-2,5 миллиона тонн, или 40-75 миллиардов рублей, говорится в заявлении ассоциации "Русская сталь", объединяющей крупнейших производителей металлургической продукции в России. Минпромторг призывает металлургов экономить кислород ради больниц

Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. В том числе для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Для окатышей пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — не менее 150 долларов.

"При условии сохранения текущей конъюнктуры рынка снижение экспортных поставок может составить 1 миллион тонн, что в денежном выражении составит около 40 миллиардов рублей (552 миллиона долларов), объем производства металлопроката и чугуна будет снижен на 1,2 миллиона тонн, снижение прибыли составит около 150 миллиардов рублей, налог на прибыль уменьшится на 30 миллиардов рублей, общее уменьшение отчислений в бюджет РФ составит около 30 миллиардов рублей", — говорится в заявлении "Русской стали".

При этом в случае снижения мировых рыночных цен в период действия постановления, по подсчетам ассоциации, снижение экспортных поставок может составить около 2,5 миллиона тонн (75 миллиардов рублей, или 1 миллиард долларов), объем производства металлопроката и чугуна снизится более чем на 1,2 миллиона тонн, снижение прибыли составит около 180 миллиардов рублей, а общее уменьшение отчислений в бюджет РФ — около 51 миллиарда рублей. Потанин оценил потери "Норникеля" от пошлин на экспорт металлов

В ассоциации отметили и другие негативные последствия для отрасли. В частности, в периметр постановления вошли товарные позиции (например, стальная заготовка, товарный чугун и прямовосстановленное железо), потребление которых в России минимальное и, следовательно, их производители, по мнению "Русской стали", могут столкнуться с рисками вплоть до полной остановки производства. Также выпуск ряда других позиций, например, арматуры и чугуна, уже находится на грани рентабельности и введение экспортной пошлины "сделает их глубоко убыточными". Кроме того, отечественная чёрная металлургия лишится доступа на часть экспортных рынков металлопродукции и сырья.

"С учётом изложенного Ассоциация "Русская Сталь" считает целесообразным доработать и уточнить постановление правительства совместно с представителями отрасли в целях снижения негативного влияния на развитие отечественной черной металлургии", — резюмировали в ассоциации.