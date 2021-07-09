МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Новые аукционы на продажу инвестиционных квот по вылову крабов, а также аукционы на квоты по добыче ценных морепродуктов с инвестиционными обязательствами могут принести бюджету РФ порядка 200 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. Россиян предупредили о подорожании рыбных консервов

"Мы предполагаем, что за счет реализации морепродуктов мы сможем получить порядка 60 миллиардов дополнительных доходов. Если учесть, что от крабов мы получили 140 миллиардов — это порядка 200 миллиардов дополнительных доходов в федеральный бюджет, помимо инвестиционных объектов", — сказал Шестаков.

Закон, который ввел квоты на вылов крабов в инвестиционных целях, был принят в России в начале мая 2019 года. На инвестиционные квоты на добычу крабов выделяется 50% их общего допустимого улова, а доли квот распределяются по результатам электронных аукционов и закрепляются за пользователями на 15 лет. Первые такие аукционы состоялись в октябре 2019 года, их победители заплатили за квоты 142 миллиарда рублей.

Глава Росрыболовства сообщил, что в настоящее время обсуждается проведение второго этапа "крабовых аукционов", на которых могут быть реализованы вторые 50% долей квот на вылов крабов с инвестиционными обязательствами. Кроме того, ведомство обсуждает проведение аукционов на продажу инвестквот на добычу ценных морепродуктов, например, трубачей, морских ежей и гребешка. На подобные аукционы может быть выставлено 100% долей квот. Иностранцам станет сложнее инвестировать в российскую рыбодобычу

Комментируя возможные поступления от нового этапа крабовых аукционов, Шестаков указал, что на них, по сути, будет выставлять такой же объем, как и на первом этапе. "Поэтому, конечно, мы ориентируемся пока на ту историю. Вполне возможно, что эта цифра (порядка 140 миллиардов рублей — ред.) будет чуть больше", — добавил он.

"При этом мы предлагаем начать реализацию второго этапа инвестиционных квот на Дальнем Востоке, то есть выделить еще 20% под строительство судов, рыбоперерабатывающих заводов и логистической холодильной инфраструктуры в рыбных портах на Дальнем Востоке, начать реализацию этого механизма по рыбоперерабатывающим судам и инфраструктуре с 2022 года. А с учетом ограничений возможности начала строительства нового флота начать реализацию этого механизма по строительству именно судов с 2023 года", — сказал Шестаков.