Росрыболовство оценило доход бюджета от квот по морепродуктам
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Новые аукционы на продажу инвестиционных квот по вылову крабов, а также аукционы на квоты по добыче ценных морепродуктов с инвестиционными обязательствами могут принести бюджету РФ порядка 200 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы предполагаем, что за счет реализации морепродуктов мы сможем получить порядка 60 миллиардов дополнительных доходов. Если учесть, что от крабов мы получили 140 миллиардов — это порядка 200 миллиардов дополнительных доходов в федеральный бюджет, помимо инвестиционных объектов", — сказал Шестаков.
Закон, который ввел квоты на вылов крабов в инвестиционных целях, был принят в России в начале мая 2019 года. На инвестиционные квоты на добычу крабов выделяется 50% их общего допустимого улова, а доли квот распределяются по результатам электронных аукционов и закрепляются за пользователями на 15 лет. Первые такие аукционы состоялись в октябре 2019 года, их победители заплатили за квоты 142 миллиарда рублей.
Глава Росрыболовства сообщил, что в настоящее время обсуждается проведение второго этапа "крабовых аукционов", на которых могут быть реализованы вторые 50% долей квот на вылов крабов с инвестиционными обязательствами. Кроме того, ведомство обсуждает проведение аукционов на продажу инвестквот на добычу ценных морепродуктов, например, трубачей, морских ежей и гребешка. На подобные аукционы может быть выставлено 100% долей квот.
Комментируя возможные поступления от нового этапа крабовых аукционов, Шестаков указал, что на них, по сути, будет выставлять такой же объем, как и на первом этапе. "Поэтому, конечно, мы ориентируемся пока на ту историю. Вполне возможно, что эта цифра (порядка 140 миллиардов рублей — ред.) будет чуть больше", — добавил он.
"При этом мы предлагаем начать реализацию второго этапа инвестиционных квот на Дальнем Востоке, то есть выделить еще 20% под строительство судов, рыбоперерабатывающих заводов и логистической холодильной инфраструктуры в рыбных портах на Дальнем Востоке, начать реализацию этого механизма по рыбоперерабатывающим судам и инфраструктуре с 2022 года. А с учетом ограничений возможности начала строительства нового флота начать реализацию этого механизма по строительству именно судов с 2023 года", — сказал Шестаков.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210709/834154272.html