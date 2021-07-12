МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Министерство промышленного и торговли готовит проект поддержки авиастроительной отрасли в России на 1,8 триллиона рублей. В рамках инициативы предусмотрено производство 735 новых гражданских самолетов, в частности, Ил-114, МС-21 и "Байкал", поставки Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов.

Большая часть средств (1,6 триллиона рублей) будет выделена из Фонда национального благосостояния. Еще 244 миллиарда рублей выделит бюджет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на паспорт проекта.

В документе просчитаны ожидаемые поступления налогов и сборов от программы поставок к 2030 году. По оценкам министерства, сборы вырастут до 450 миллиардов рублей.

По мнению опрошенных изданием экспертов, проект "избыточно амбициозный" и по размерам финансирования, и по плану-графику его реализации.

"С точки зрения бюджетного процесса предложение Минпромторга показывает, что конкуренция за средства ликвидной части ФНБ, превышающей 7% ВВП, в разгаре", — высказал такое мнение газете директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Карен Вартапетов. По его словам, Минфин предлагает более строгие условия финансирования: не более 25% средств из ФНБ и не более 40% от заемных средств за счет всех источников.