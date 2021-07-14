МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2021 года увеличила производство стали по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года на 24,5%, до 6,701 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Сенатор предложил металлургам компенсировать рост цен на капремонт

Положительную динамику в компании связывают в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 горячей прокатки. Выпуск чугуна в январе-июне в годовом выражении вырос на 17,3% — до 5,213 миллиона тонн в связи с отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве в течение полугодия. Объем производства угольного концентрата вырос на 12,6%, до 1,69 миллиона тонн в связи с увеличением потребности ММК на фоне благоприятной рыночной ситуации.

Продажи товарной металлопродукции выросли на 25,3%, до 6,224 миллиона тонн на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации и благоприятной рыночной конъюнктуры. В том числе продажи премиальной продукции выросли на 3,5%, до 2,546 миллиона тонн по сравнению с уровнем 2020 года на фоне положительных рыночных тенденций.

Во втором квартале текущего года выпуск стали по компании относительно предыдущего квартала вырос на 3,1%, до 3,401 миллиона тонн, отражая благоприятную рыночную конъюнктуру, чугуна — возрос на 2,6%, до 2,64 миллиона тонн "в связи с увеличением производительности доменных печей на фоне продолжающегося высокого спроса на металлопродукцию". Продажи товарной металлопродукции выросли на 14,3%, до 3,32 миллиона тонн на фоне высокого спроса, том числе продажи премиальной продукции увеличились на 20,6%, до 1,392 миллиона тонн на фоне сезонного роста спроса. Металлурги снова в лидерах роста

В третьем квартале ММК ожидает, что сезонное оживление спроса в России и сохраняющаяся благоприятная конъюнктура на мировых рынках окажут положительное влияние на объемы продаж группы. Дополнительную поддержку также окажет старт горячих испытаний электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на турецком активе. При этом капитальные вложения в третьем квартале ожидаются ниже уровня предыдущего квартала, отражая график реализации проектов в рамках стратегии группы.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 18,7% акций компании. В 2020 году группа снизила производство стали на 7,1% — до 11,574 миллиона тонн.