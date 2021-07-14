МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос на 20,5% в годовом выражении, а в месячном — снизился на 1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 22,2%, а в месячном — сократился на 0,2%.

В ЕС объем промышленного производства в мае вырос на 21,2% в годовом выражении, а в месячном — сократился на 0,9%. При этом производство товаров длительного пользования в мае в еврозоне выросло на 1,6%, в ЕС — на 1,5% по сравнению с апрелем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне снизился на 2,3%, в ЕС — 1,7%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в мае в месячном выражении снизилось на 1,9%, в ЕС — на 2%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне сократился на 0,2%, в ЕС — на 0,1%.

Самый сильный рост промышленности в мае к апрелю был отмечен в Литве (+7,7%), Венгрии (+3,4%) и Финляндии (+2,2%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Румынии (-8,5%), Греции (-4,7%) и Ирландии (-4,6%).