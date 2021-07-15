ПЕКИН, 15 июл — ПРАЙМ. Промышленное производство в Китае в первом полугодии 2021 года на фоне восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки выросло на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР. Эксперт назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайший год

Отдельно в июне показатель вырос на 8,3%, а во втором квартале – на 8,9%.

Объем производства в добывающей промышленности с января по июнь вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в обрабатывающей – на 17,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 13,4%. Объем высокотехнологичного производства вырос на 22,6% в годовом выражении.

Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии, промышленных роботов и интегральных схем выросло на 205%, 69,8% и 48.1% соответственно.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий. Банк России оценил вложения россиян в акции в первом полугодии

В Китае по итогам первого полугодия 2021 года было создано 6,98 миллиона рабочих мест, уровень зарегистрированной городской безработицы достиг 5,2%, сообщило ведомство.