МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ассоциация "Русская сталь" (входят "Северсталь",группа НЛМК, Evraz и другие крупные металлургические структуры) призвала российское правительство оперативно начать переговоры о защите интересов отечественных экспортеров, в том числе производителей стали и труб, которые подпадают под разрабатываемый Евросоюзом пограничный углеродный налог. Пищевого гиганта накажут за ущерб природе

Как отмечается в сообщении на сайте ассоциации, проект Еврокомиссии избирательно подходит к выбору товаров в рамках отраслей, включаемых в охват нового сбора.

Напомним, что Еврокомиссия накануне, 14 июля, представила экологический план EU Green Deal. Документ предполагает снижение к 2030 году атмосферных выбросов на 55% по отношению к уровню 1990 года.

Помимо этого план предполагает введение трансграничного углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на импорт в страны Союза стали, труб, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии.

Схема отчетности по углеродному следу и налоговой базе начнет работать в тестовом режиме с начала 2023 года. При этом импортерам этих товаров дадут трехлетний переходный период до начала действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 года. Цены на мясо могут еще снизиться

В "Русской стали" пояснили, что представленный план влечет существенные риски для глобальной экономики и черной металлургии.

"Текущий проект Еврокомиссии избирательно подходит к выбору товаров в рамках отраслей, включаемых в охват нового сбора, в том числе в металлургии. Считаем, что такой подход не проходит тест на соответствие декларируемым климатическим целям ЕС и может привести к существенному рыночному дисбалансу, порождая неравные условия конкуренции с европейскими производителями", — отмечается в сообщении.

"По мнению Ассоциации, было бы целесообразно, чтобы представители Правительства РФ оперативно начали вести переговоры по защите интересов отечественных экспортёров, в том числе продукции чёрной металлургии, в связи с разрабатываемым в ЕС пограничным углеродным регулированием", — говорится в сообщении.