МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" предварительно оценивает дополнительные платежи из-за введения мер ЕС по углеродному регулированию в 70 миллионов долларов в год, сообщил в ходе телефонной конференции замгендиректора компании по финансам и экономике Алексей Куличенко.

Европейская комиссия в среду опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. Его целью декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором — цемент, удобрения, сталь. По данным Минэкономразвития России, меры ЕС затронут поставки из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год.

По словам Куличенко, компания продолжает изучать документ, и к нему "точно будут нужны дополнительные пояснения".

"Если расчетно посчитать, можно насчитать 70 миллионов долларов в год, если бы это происходило сегодня. 70 миллионов долларов мы бы заплатили налога, как разницу между той пошлиной на СО2, которую мы должны были бы заплатить, сверх бесплатной", — сказал Куличенко. Китай запустил систему торговли углеродными квотами

При этом он, в частности, пояснил, что платежи могут быть установлены с 2026 года, и у компании есть достаточно времени, в том числе на реализацию своей программы по снижению выбросов СО2. Также, по словам Куличенко, уровень интенсивности выбросов будет рассчитан по предприятиям индивидуально, "все это будет верифицироваться и поощрять предприятия улучшать ситуацию с выбросами".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.