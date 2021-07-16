МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Директор по экономике и финансам "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, Антон Вищаненко покидает компанию, говорится в сообщении производителя.

"Директор по экономике и финансам ПАО "Уралкалий" Антон Вищаненко принял решение покинуть компанию. Временно исполняющей обязанности директора по экономике и финансам ПАО "Уралкалий" назначена Наталия Соболева, в настоящее время занимающая должность заместителя директора по экономике и финансам компании", — говорится в релизе.

Производитель указывает, что вопросы назначений менеджмента компании находятся в компетенции совета директоров. "Уралкалий" своевременно проинформирует заинтересованные стороны о принятых кадровых решениях. "Северсталь" дала оценку допрасходам от углеродных мер Евросоюза

Вищаненко ранее вошел в совет директоров "ВСМПО-Ависма", акционеры корпорации приняли соответствующее решение на годовом собрании в конце июня. В январе гендиректором "ВСМПО-Ависмы" был избран бывший гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основным акционером производителя является "Уралхим" Дмитрия Мазепина.