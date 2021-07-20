МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроение продолжает создавать современную технику, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на открытии 15-го международного авиакосмического салона МАКС-2021. Airbus ожидает восстановления рынка авиаперевозок в России до 2025 года

"Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", — сказал Путин.

Глава РФ подчеркнул значимость развития беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов, а таже применения искусственного интеллекта в авиационной отрасли.

Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами, добавил Путин. ОАК поставит авиакомпаниям ещё 30 самолетов SSJ100

"Разумеется, Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства — вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов", — сказал глава государства.

Заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов,подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации.