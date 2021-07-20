МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Норникель" в первом полугодии 2021 года снизил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 79,283 тысячи тонн, палладия — увеличил на 3%, до 1,314 миллиона унций, следует из сообщения компании. Металлурги призвали власти защитить их от углеродного налога Евросоюза

Производство меди сократилось на 28%, до 172,692 тысячи тонн. Выпуск платины уменьшился на 1%, до 318 тысяч унций.

Во втором квартале текущего года выпуск никеля упал относительно предыдущего квартала на 30%, до 32,644 тысячи тонн, меди — на 11%, до 81,4 тысячи тонн. Выпуск палладия сократился на 28%, до 548 тысяч унций, платины — на 27%, до 134 тысяч унций.

Компания также подтвердила ранее озвученный прогноз по производству металлов в 2021 году. Предполагается, что выпуск никеля в текущем году составит 190-200 тысяч тонн, меди — 335-355 тысяч тонн (исключая Быстринский ГОК), палладия — 2,35-2,41 миллиона унций, платины — 580-640 тысяч унций. Металлурги ожидают сокращения экспорта из-за пошлин

Добавляется, что "Норникель" до конца ноября 2021 года ожидает выхода рудника "Таймырский" на полную мощность после подтопления.

"Рудник "Октябрьский" вышел на полную мощность уже к середине мая, при этом восстановление рудника "Таймырский" несколько задерживается из-за большего, чем ожидалось, объема восстановительных работ. Особое внимание уделяется вопросам промышленной безопасности, в результате чего после откачки воды на руднике производится перекрепка выработок", — отмечает компания.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).