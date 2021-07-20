МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании по авиаотрасли предложил обсудить комплексный план развития отрасли до 2030 года. Путин оценил потенциал российского авиастроения

"Давайте сейчас обсудим, как реализуются ключевые проекты в сфере гражданского авиастроения, рассмотрим комплексный план развития отрасли до 2030 года", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.

Он отметил, что речь пойдет о том, как в ближайшие десятилетия будет сформирован спрос на авиатехнику, будут расти производственные возможности наших предприятий. "Посмотрим, как работает соответствующая часть государственного заказа на этот счет", — подчеркнул президент.

Путин отметил важность обеспечения стабильной работы авиапредприятий в России. "Вновь хотел бы повторить: важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса", — сказал он.

Президент напомнил, что в мае 2020 года на совещании по вопросам развития авиапрома были приняты дополнительные меры по поддержки отрасли.