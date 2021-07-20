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Путин предложил обсудить план развития авиаотрасли до 2030 года
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по авиаотрасли предложил обсудить комплексный план развития отрасли до 2030 года. "Давайте сейчас обсудим, как реализуются ключевые... ПРАЙМ, 20.07.2021
макс, авиация, владимир путин, новости, промышленность, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании по авиаотрасли предложил обсудить комплексный план развития отрасли до 2030 года.
"Давайте сейчас обсудим, как реализуются ключевые проекты в сфере гражданского авиастроения, рассмотрим комплексный план развития отрасли до 2030 года", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.
Он отметил, что речь пойдет о том, как в ближайшие десятилетия будет сформирован спрос на авиатехнику, будут расти производственные возможности наших предприятий. "Посмотрим, как работает соответствующая часть государственного заказа на этот счет", — подчеркнул президент.
Путин отметил важность обеспечения стабильной работы авиапредприятий в России. "Вновь хотел бы повторить: важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса", — сказал он.
Президент напомнил, что в мае 2020 года на совещании по вопросам развития авиапрома были приняты дополнительные меры по поддержки отрасли.