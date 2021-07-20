ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл — ПРАЙМ. "Иркут" (входит в ОАК) в текущем году планирует выпустить 23 самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), а в 2022 году — 18 таких лайнеров, сообщил директор филиала "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" Олег Гуляев журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021. Путину показали новый российский истребитель

"В этом году 23 новых самолета, они уже сегодня расписаны по слотам. В следующем году у нас в планах 18 новых самолетов", — заявил Гуляев.

Кроме того, в 2022 году будет поставлено заказчикам 10 лайнеров, ранее бывших в эксплуатации, добавил он. "В случае, если рыночная ситуация изменится и авиакомпании потребуют большего числа самолетов, нам придется наращивать темпы производства", — отметил топ-менеджер. Он уточнил, что получателями самолетов будут "Россия", "Азимут", Red Wings, "Аврора".

Отвечая на вопрос, рассматривается ли грузовая версия SSJ, Гуляев сказал: "Рассматриваем, эта работа уже ведётся. Мы сейчас ведём проработку концептуальных решений по выпуску грузовой версии, и не только этот вопрос рассматривается в отношении самолёта Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21". Путин предложил обсудить план развития авиаотрасли до 2030 года

"Если говорить о самолёте Sukhoi Superjet, при окончательном принятии решения на основании тех бизнес-планов, той бизнес-модели, которые мы сегодня представляем нашему акционеру, разработка, выпуск документации и сертификация этого самолёта произойдет в течение двух лет", — ответил он на вопрос о сроках, в которые могут появится грузовые версии самолётов.

По его словам, потенциальный интерес проявляют "Почта России" и ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.