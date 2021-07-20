ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл — ПРАЙМ. Новейший легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет готов в течение четырех лет, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Премьера проекта состоялась на авиаслоне МАКС-2021.

"Основной такой сегодня новинкой, которая должна выйти в ближайшие четыре года, — это новый однодвигательный истребитель. Вы знаете, что у нас уже давно такой машины не выпускалось, и мы должны вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продает на международном рынке аналогичную технику", — сказал Мантуров на авиасалоне.

Он надеется, что Checkmate, разработанный КБ "Сухого" прежде всего на экспорт, может быть закуплен также Воздушно-космическими силами России.

"С учетом максимальной унификации по авиационным средствам поражения, по компонентной базе, по агрегатам, по конструктиву самолета максимально унифицировать с Су-57 для того, чтобы удешевить, возможно, какие-то компоненты, чтобы машина (Checkmate — ред.) была дешевле Су-35. Основной рынок для нас будет — это международные поставки, но и рассчитываем, конечно же, что и наши Вооруженные силы приобретут определенный объем этой техники", — сказал Мантуров.

Checkmate будет стоить 25-30 миллионов долларов, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"А у нас (цена будет — ред.) 25-30 миллионов долларов", — сказал Чемезов на авиасалоне МАКС-2021, сравнивая цену нового российского истребителя с зарубежными аналогами.

При этом зарубежные самолеты, по его словам, стоят 60-90 миллионов долларов, это французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

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