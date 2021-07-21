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Petropavlovsk в первом полугодии снизил выпуск золота почти на 40%
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Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") в первом полугодии снизил производство золота на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 195 тысяч унций, говорится в... ПРАЙМ, 21.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") в первом полугодии снизил производство золота на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 195 тысяч унций, говорится в сообщении компании.
Средняя цена реализации золота в первом полугодии составила 1795 долларов за унцию (в первом полугодии 2020 года — 1640 долларов за унцию).
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. Производство золота в 2020 году увеличилось на 6% — до 548,1 тысячи унций.