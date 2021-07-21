МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Справедливая цена на алюминий в ближайшие годы составит 2,5-2,6 тысячи долларов за тонну, — такое мнение высказал журналистам заместитель гендиректора "Русала" по продажам в РФ, СНГ и Китае Роман Андрюшин. Алюминий подорожал до максимума за три года

По его словам, рынок сейчас находится на подъеме. Он начался еще в середине прошлого года благодаря мерам стимулирования экономики, которую запустили правительства во время пандемии. Кроме того, помимо прямых стимулов, растет потребление металла: люди покупают дома, машины, технику.

"Этот цикл надолго. Опасений по снижению цен и спроса у нас нет. В ближайшие 2-3 года низких цен мы не увидим. Я не думаю, что цена взлетит до рекордного уровня 3300 долларов за тонну, но потенциал роста еще есть. 2500-2600 долларов было бы обосновано. Price ratio с медью сейчас ниже 3,5, то есть алюминию есть куда расти", — сказал Андрюшин.

В середине июля стоимость тонны алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца составляла немногим больше 2500 долларов.

Андрюшин также отметил, что крупнейший в мире производитель алюминия – Китай — сдерживает свои мощности на уровне 45-50 миллионов тонн алюминия в год. "Я не думаю, что Китай будет наращивать производство. Скорее Китай будет менять производство в сторону технологией с меньшим количеством выбросов, в сторону гидроэнергетики", — добавил он.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и SUAL Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% — до 3,755 миллиона тонн.