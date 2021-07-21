МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Потери "Русала" из-за введения экспортной пошлины на алюминий из РФ могут составить сотни миллионов долларов, компания может рассмотреть консервацию отдельных производственных мощностей, заявил журналистам замгендиректора "Русала" по продажам в РФ, СНГ и Китае Роман Андрюшин. "Русал" прогнозирует рост цен на алюминий в ближайшие годы

Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года, они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля — не менее 2,321 тысячи долларов, для алюминия — не менее 254 долларов.

"Наши потери за полгода действия пошлины могут составить сотни миллионов долларов. Производство некоторых видов продукции просто станет убыточным. По нашей оценке, это сотни тысяч тонн. Если мы не будем производить эту номенклатуру, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями. С учетом того, что мы производим 4 миллиона тонн в год, из которых 2,8 миллиона идет на экспорт", — рассказал Андрюшин.

"По большей части длинных контрактов у нас нет возможности включить налог в цену. А там где возможно пересмотреть цену, этого могут не позволить сделать рыночные условия. Возможно, нам придется подумать о консервации некоторых видов производства. Темпы запуска Тайшета (Тайшетский алюминиевый завод — ред.) тоже могут быть пересмотрены", — добавил он. При этом, на его взгляд, пошлины на алюминий быть не должно, поскольку цена на металл не является пиковой для исторического отрезка и находится на средних значениях, а средняя себестоимость сейчас гораздо выше. "Норникель" в первом полугодии сократил выпуск никеля на 26%

"К сожалению, мы попали рикошетом в общее движение по принуждению участников рынка к снижению цен. Мы наблюдали взрывной рост цен в части арматуры и проката, но в этой ценовой гонке не участвовали. Еще до введения экспортной пошлины "Русал" был в диалоге со своими клиентами из строительной, машиностроительной, автомобильной и энергетической отраслей. Мы действуем в рамках предписания ФАС. Регулятор еще в 2013 году выписал нам предписание, ограничивающее рост цен. Мы ежемесячно отчитываемся в ФАС по нашему ценообразованию на внутреннем рынке и действуем в строгом соответствии с предписанием", — пояснил замглавы "Русала".

"Кроме того, "Русал" пошел навстречу клиентам и позволил фиксировать цены по долгосрочным соглашениям и использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками. Поэтому для нас было вдвойне неожиданным решение ввести экспортную пошлину, так как "Русал" не имеет сейчас никакой сверхприбыли, особенно на внутреннем рынке, где мы не просто продаем алюминий, а создаем с нашими партнерами продукцию с высокой добавленной стоимостью", — резюмировал Андрюшин.