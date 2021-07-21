МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рост цен на рынке пиломатериалов связан с рядом факторов. Во-первых, из-за подорожания леса в США многие поставщики переориентировали потоки и стали продавать больше пиломатериалов на американском рынке; во-вторых, сказалось ухудшение отношений между Китаем и Австралией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова главы крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константина Лашкевича.

"Поставки пиломатериалов переориентировались на американский рынок, что оголило рынок Китая и Азии в целом. Плюс Австралия перестала поставлять лес в Китай из-за ухудшения отношений двух стран. В итоге в Азии стали давать премию за объем и за счет этого произошло повышение цен: они выросли с 300 долларов до примерно 400 долларов за 1 кубический метр", — отметил Лашкевич. В России предлагают разрешить приватизацию леса

Эксперт подчеркнул, что влияние цен на пиломатериалы в США на отечественный рынок опосредованное, без стопроцентной корреляции.

"Есть большой лаг по времени. Здесь цены не так быстро растут и, я думаю, не так быстро будут падать", — отметил Лашкевич.

Прибыль RFP Group, по его словам, вырастет в 2021 году в два раза, однако в основном это обусловлено низкой базой "ужасного" 2020 года.

"У нас прибыль [по итогам 2021 года] вырастает больше чем в два раза по сравнению с ужасным 2020 годом. База низкая, поэтому рост такой существенный. И это будет лучший год за всю историю компании. Но один успешный год не может создать потенциал для оздоровления и роста, надо минимум пять-десять лет стабильности и последовательности", — продолжил Лашкевич.

В мае Минпромторг сообщил, что обеспокоен ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции. В министерстве сообщили, что прорабатывают вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.

Цена досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020 по апрель 2021 года выросла в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домостроения. Год назад 1 кубический метр доски стоил в среднем 11-13 тысяч рублей, а сейчас уже 22-26 тысяч рублей.