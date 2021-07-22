МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" оценивает дополнительные затраты от введения пошлин на экспорт металлов из РФ примерно в 150 миллионов долларов, сообщил в ходе телефонной конференции директор компании по экономике Андрей Еремин. "Русал" ожидает значительных потерь из-за экспортной пошлины на алюминий

Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. В том числе для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Для окатышей пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — не менее 150 долларов.

"Что касается дополнительных затрат в связи с введением пошлин с августа по декабрь, … оценки разные, могу назвать лишь диапазон. … При нашем объеме экспорта — это около 150 миллионов долларов", — сообщил Еремин.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 18,7% акций компании. В 2020 году группа снизила производство стали на 7,1% — до 11,574 миллиона тонн.