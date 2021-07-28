МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг планирует добиться вывода компаний, занимающихся добычей редкоземельных металлов из-под повышения налога на добычу, предпринятого в 2020 году. Об этом сообщает газета "Коммерсант". По данным издания, нововведение тесно обсуждается с Минфином. Цена меди растет на фоне сокращения предложения металла

Замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных отметил, что у правительства есть два плана действий. Компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов, могут быть выведены из-под действия налога на добычу полезных ископаемых, или же каждой компании в индивидуальном порядке будет предложено заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Добыча редкоземельных металлов является важной отраслью промышленности. В данный момент мировым лидером является Китай, однако Россия планирует получить 10-12% от мирового рынка, так как по запасам занимает четвертое место в мире.