МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Холдинг "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион "Росатома") обдумывает возможность инвестирования в проекты по добыче лития. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эту информацию также подтвердили и в самой компании. Илон Маск обрушился с резкой критикой на Apple

Отмечается, что в холдинге допускают инвестиции не только в российские проекты (Мурманская и Иркутская области), но и за рубежом (Южная Америка). Инвестиции в российские проекты пока оцениваются в сумму более 50 миллиардов рублей, но точнее будет известно по ходу реализации проектов.

АРМЗ планирует производить до 50 тысяч тонн соединений лития в год, на промышленные объемы производства холдинг намерен выйти до 2030 года.

Напомним, что спрос на литий растет на фоне усиления "зеленой" повестки, в частности развития производства электромобилей, где используются литий-ионные аккумуляторы.