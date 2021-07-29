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"Росатом" интересуется добычей лития в России
Промышленность
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Холдинг "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион "Росатома") обдумывает возможность инвестирования в проекты по добыче лития. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на... ПРАЙМ, 29.07.2021
литий, росатом, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Холдинг "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион "Росатома") обдумывает возможность инвестирования в проекты по добыче лития. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эту информацию также подтвердили и в самой компании.
Отмечается, что в холдинге допускают инвестиции не только в российские проекты (Мурманская и Иркутская области), но и за рубежом (Южная Америка). Инвестиции в российские проекты пока оцениваются в сумму более 50 миллиардов рублей, но точнее будет известно по ходу реализации проектов.
АРМЗ планирует производить до 50 тысяч тонн соединений лития в год, на промышленные объемы производства холдинг намерен выйти до 2030 года.
Напомним, что спрос на литий растет на фоне усиления "зеленой" повестки, в частности развития производства электромобилей, где используются литий-ионные аккумуляторы.