МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2021 года снизился до 47,5 пункта с 49,2 пункта в июне, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. В России подскочил спрос на коммерческую недвижимость

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI Обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился с июньского показателя 49,2 баллов и составил в июле 47,5. Последнее падение деловой конъюнктуры в производственном секторе России было вторым максимальным и наиболее резким с ноября 2020 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Российские производители указали на дальнейшую тенденцию к ухудшению деловой конъюнктуры в июле. Ускорение сокращения новых заказов привело к возобновлению спада производства, которое было самым быстрым со времен пандемии в мае 2020 года", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.