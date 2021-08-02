МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска считает, что введение пошлин на экспорт металла уже стоило отрасли 50 миллиардов долларов. Правительство ввело пошлины на экспорт металлов из России

С 1 августа в России начали действовать пошлины на экспорт металлов — чтобы стабилизировать внутрироссийские цены в условиях их быстрого роста вслед за мировыми (это затрудняет среди прочего реализацию больших инфраструктурных проектов).

"Китай встал на рискованный путь, экспериментируя и так не с самой рыночной экономикой. Это стоило им 1,5 триллиона долларов. С нашим изъятием инвестиционных ресурсов у металлургов мы пока потеряли 50 миллиардов", — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Дерипаска является председателем наблюдательного совета и основателем компании "Базовый элемент". Был руководителем объединённой компании "Русал" и En+ Group.

До этого миллиардер был председателем совета директоров компании "Русский алюминий" президентом компании "Сибирский алюминий", а в 1990-х являлся генеральным директором Саяногорского алюминиевого завода.