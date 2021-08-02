МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился

Хотя окончательный показатель оказался лучше предварительного, он находится на минимуме с марта текущего года, отмечает организация.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 62,6 пункта, как показывала предварительная оценка.

PMI в области промышленного производства Германии в июле, по окончательным данным, вырос до максимума с апреля в 65,9 пункта с 65,1 пункта в июне. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 65,6 пункта.

Во Франции индикатор в июле снизился до 58 пункта с 59 пункта в июне. Предварительная оценка составляла 58,1 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.