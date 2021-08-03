МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. По поручению правительства Минпромторг соберет данные о финансовом положении электрометаллургических предприятий за последние три года с учетом ввода экспортных пошлин в России и углеродного налога в Евросоюзе. Помимо этого, ведомство должно будет представить позицию "о целесообразности" применения единообразных подходов в части установления экспортных пошлин на металлургическую продукцию. Речь идет о продукции, выпускаемой традиционными вертикально интегрированными предприятиями черной металлургии и предприятиями электрометаллургии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письма директора департамента промышленности правительства Кирилла Лысогорского. Металлурги призвали власти защитить их от углеродного налога Евросоюза

В Минпромторге подтвердили сбор финансово-экономических показателей результатов производственной деятельности электрометаллургических предприятий для доклада руководству правительства о деятельности и перспективах развития электрометаллургии в России, в том числе с учетом рисков от введения Евросоюзом платы за углеродный след. Представитель ведомства отметил, что "указанная информация направлена в правительство".

Вместе с тем, по его словам, в соответствии с поступившими обращениями предприятий вопрос целесообразности применения единообразных подходов в установлении экспортных пошлин на металлургическую продукцию, выпускаемую вертикально интегрированными предприятиями и предприятиями электрометаллургии, в настоящее время находится на рассмотрении Минпромторга.