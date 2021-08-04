БРЮССЕЛЬ, 4 авг — ПРАЙМ. Пошлины Евросоюза на импорт определённых видов холоднокатаной стали из России и Китая, введённые в августе 2016 года на 5 лет, будут действовать до решения Еврокомиссии об их судьбе, возможна пролонгация еще на пять лет, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Еврокомиссия 4 августа 2016 года сообщила, что ЕС ввел на пять лет антидемпинговые пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая. Отмечалось, что некоторые пошлины по российской продукции достигают примерно 36%. Срок действия этих пошлин истекал 5 августа.

Накануне ЕС сообщил, что Еврокомиссия начинает так называемую оценку истечения срока действия пошлин: она хочет определить, повлияет ли снятие этих мер негативно на рынок Евросоюза. Это исследование должно закончиться не позднее, чем за 15 месяцев.

"Меры остаются в силе до тех пор, пока Еврокомиссия не примет решение в ходе оценки истечения срока действия", — сказал собеседник агентства.

В рамках этого исследования ЕК может принять решение о прекращении или продлении мер без изменений, уточнил он. "Если будет решено продлить их, то это будет сделано ещё на пять лет", — сказал источник.

Если же меры не будут продлены, то будут возмещены пошлины, собранные после 5 августа, добавил он. Эксперт оценил заявление западных парламентариев по "Северному потоку-2"

ЕК проводит оценку на основании запроса европейской ассоциации в сфере стали Eurofer, поданного в мае 2021 года. Запрос основан на опасениях, что снятие этих пошлин может привести к возобновлению демпинга и ущербу для промышленности ЕС.

Еврокомиссия сочла, что существуют достаточные основания для вероятности демпинга и ущерба, и начала исследование ситуации, отмечалось в документе, опубликованном во вторник на сайте Официального журнала ЕС.