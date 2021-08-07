ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 7 авг — ПРАЙМ. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планируется повысить с 2022 года, это коснется металлургической отрасли, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал о планах по сдерживанию цен в России

Президент России отметил, что решение связано с дефицитом металлургической продукции в России, который возник из-за высоких цен на мировом рынке.

"Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности", — сказал он во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".