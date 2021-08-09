МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский экспорт необработанного алюминия в январе-июне 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,1% и составил 1,616 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). ФТС отчиталась о росте экспорта и импорта автомобилей

В денежном выражении объем поставок алюминия увеличился за этот период на 63,2% — до 2,885 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ рафинированной меди и медных необработанных сплавов за первые шесть месяцев текущего года составил 317,5 тысячи тонн, снизившись на 1,9% в годовом выражении. При этом в денежном эквиваленте поставки меди выросли на 50,2%, до 2,603 миллиарда долларов.

Экспорт необработанного никеля, в соответствии с данными ФТС, сократился на 27,1%, до 33,4 тысячи тонн. В денежном выражении объем поставок увеличился на 1,5%, до 573,1 миллиона долларов.

Российский экспорт черных металлов в январе-июне 2021 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,881 миллиона тонн.

Объем экспорта чугуна вырос на 2% — до 1,776 миллиона тонн, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — снизился на 6,1%, до 7,22 миллиона тонн.

В денежном выражении экспорт черных металлов в отчетном периоде вырос на 47,6% — до 11,965 миллиарда долларов. В том числе стоимость поставок чугуна возросла на 42,2% — до 758,1 миллиона долларов, полуфабрикатов — на 31,5%, до 3,724 миллиарда долларов.

В июне экспорт черных металлов вырос по сравнению с предыдущим месяцем в физическом выражении на 23%, до 3,659 миллиона тонн, в денежном — на 27,1%, до 2,471 миллиарда долларов.