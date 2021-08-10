МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Объем продаж алмазов и бриллиантов АК "Алроса" в июле составил в денежном выражении 334 миллиона долларов, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 18,5%, следует из сообщения компании. Цена золота корректируется после предыдущего падения

В том числе стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 318 миллионов долларов, бриллиантов – 15 миллионов долларов.

В июне группа "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на общую сумму 410 миллионов долларов, в июле 2020 года – на 35,8 миллиона долларов.

Всего в январе-июле 2021 года компания продала алмазов и бриллиантов на 2,67 миллиарда долларов, в том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 2,548 миллиарда долларов, бриллиантов – 122 миллиона долларов. Для сравнения: в январе-июле 2020 года "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на 1,027 миллиарда долларов.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.