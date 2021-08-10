МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Сумма экологического сбора, которая отправится в бюджет РФ, за утилизацию упаковки и товаров в 2021 году составит около шести миллиардов рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании коллегии ведомства во вторник. Росприроднадзор представит итоги проверки по аварии в ЯНАО в сентябре

"С 2018 года в 2020 в два раза увеличился экосбор. Фактически сейчас мы собираем пять миллиардов при плане чуть больше, чем три миллиарда. И я думаю, что к концу года мы еще миллиард соберем и шесть миллиардов сдадим в казну", — сказала Радионова.

Экологический сбор — один из основных инструментов давления на производителей, чтобы стимулировать их производить перерабатываемые товары и сокращать использование упаковки. В ближайшем будущем нормативы экологического сбора для разных видов товаров должны быть пересмотрены, чтобы производители товаров, которые не подлежат переработке, платили больше.