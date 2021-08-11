МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG за девять месяцев 2020-2021 финансового года (завершились 30 июня) составил 168 миллионов евро, что в 11,8 раза ниже убытка год назад, следует из отчетности группы. Lenovo заявил о рекордной прибыли в первом квартале 2020-21 фингода

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток составил 0,37 евро против убытка в 3,21 евро за три квартала предыдущего фингода. Выручка сократилась на 11% в годовом выражении — до 24,575 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала фингода ThyssenKrupp чистая прибыль компании составила 145 миллионов евро против убытка годом ранее в 668 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль компании за отчетный период составила 0,2 евро против убытка в 1,09 евро год назад. Выручка по сравнению с прошлым годом выросла на 13% и составила 8,676 миллиарда евро.

"В третьем квартале текущего 2020/2021 финансового года Thyssenkrupp сохранила хорошие показатели предыдущих кварталов и достигла значительного улучшения как по сравнению с предыдущим кварталом, так и с показателями предыдущего года, на которые серьезно повлияла пандемия коронавируса", — говорится в сообщении.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Штат компании по состоянию на 30 июня 2021 года составлял около 101,6 тысячи человек.