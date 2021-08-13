МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Русал" может скорректировать сроки реализации программы по перестройке своих крупнейших алюминиевых заводов, следует из сообщения компании.

"Русал", напоминается в сообщении, в конце июня заявил о намерении до 2030 года перестроить Красноярский, Братский, Иркутский и Новокузнецкий заводы.

План предусматривает строительство новых мощностей по самой современной и экологичной технологии обожженных анодов с одновременным демонтажем или модернизацией старых цехов.

Вместе с расширением мощностей Тайшетской анодной фабрики стоимость программы оценивается примерно в 4,9 миллиарда долларов. "Русал" в первом полугодии снизил чистый долг по МСФО на 22%

"В целях минимизации воздействия на реализацию алюминия проект будет осуществляться поэтапно, и в результате объем производства алюминия останется на прежнем уровне. Более точные сроки реализации проекта зависят от целого комплекса внешних факторов, стабилизации ситуации с распространением коронавируса, а также необходимости определения источников финансирования, и поэтому могут быть актуализированы в ближайшем будущем", — говорится в сообщении.

Начало реализации программы предварительно запланировано на текущий год. Глава "Русала" Евгений Никитин ранее в интервью "РИА Новости" сообщал, что до конца 2021 года компания планирует определить источники финансирования программы модернизации.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.

"Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% — до 3,755 миллиона тонн.