МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Новолипецкий металлургический комбинат (входит в группу НЛМК) восстановил производство стали в полном объеме после возгорания на кислородно-распределительном пункте в понедельник, сообщил РИА Новости представитель компании. В ФТС рассказали о росте экспорта металлов в первом полугодии

В понедельник утром на Новолипецком металлургическом комбинате произошел хлопок. Было повреждено здание кислородно-распределительного пункта, где загорелась кровля. Возгорание было ликвидировано в 10.51 мск, пострадавших нет. Была временно приостановлена работа конвертерного цеха №2. Позже НЛМК сообщил, что во время восстановительных работ на комбинате произошел второй хлопок, разрушений он не нанес и на работы не повлиял.

"Ремонтные работы и пусконаладка оборудования завершены. Производство стали восстановлено в плановом объеме утром 14 августа", — сообщил представитель НЛМК.