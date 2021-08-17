МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Сибур" планирует досрочно погасить заем в размере 1,75 миллиарда долларов, полученный от ФНБ в 2015 году на строительство "Запсибнефтехима", пишет во вторник газета "Коммерсант". "Сибур" исключит из своего состава инжиниринговую компанию НИПИГАЗ

"Сибур" выведя свой крупнейший проект "Запсибнефтехим" в конце прошлого года на полную мощность, решил полностью погасить заем, привлеченный у ФНБ на строительство комплекса. Компания занимала 1,75 миллиарда долларов (на тот момент — 118,6 миллиарда рублей) в 2015 году по плавающей ставке (инфляция в США плюс 1 процентный пункт) со сроком погашения в 2030 году. За время пользования займом "Сибур" заплатил 290,5 миллиона (17,8 миллиарда рублей) купонного дохода", — сообщает издание.

По словам источника газеты, с учетом хороших финансовых результатов компании нет смысла переплачивать за средства, даже если они и взяты на рыночных условиях. В "Сибуре" ситуацию комментировать не стали. При этом, как отмечает издание, компания уже сообщила правительству о намерении погасить долг перед ФНБ. В Минфине газете уточнили, что "о планах компании целесообразно уточнять в самом "Сибуре". Однако один из источников издания также подчеркнул, что схема выдачи средств предполагает необходимость одобрения досрочного возврата правительством.

Инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что запуск "Запсибнефтехима" позволил "Сибуру" в первом полугодии получить 138 миллиардов рублей чистого денежного потока. К тому же, цены на полимеры в мире пока остаются на высоком уровне. По его словам, досрочные погашения займов такого размера — нечастый случай. Но для Минфина предоставление таких средств все равно оказалось выгодным, поскольку доходность была в среднем выше, чем у альтернативных долговых инструментов, например десятилетних облигаций США, отмечает эксперт. Прибыль "Сибура" в первом полугодии составила 119,2 миллиарда рублей

Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 119 миллиардов рублей против убытка в размере 4,4 миллиарда рублей год назад. EBITDA "Сибура" выросла более чем вдвое, до 169 миллиардов рублей, благодаря чему долговая нагрузка упала до 1,2. Кроме того, компания в первом полугодии осуществила ряд выплат, сократив чистый долг на 11%, до 334,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что "Сибур" может снова обратиться к ФНБ для получения средств на строительство нового проекта — Амурского ГХК. Управляющий директор, глава дирекции базовых полимеров компании Павел Ляхович в 2020 году заявлял о готовности рассмотреть такую возможность. При этом один из собеседников газеты уверяет, что получение нового займа в ФНБ никак не связано с погашением займа на "Запсибнефтехим" и "таких условий для "Сибура" нет". У компании уже есть договоренности о полном финансировании Амурского ГХК, подчеркнули источники.