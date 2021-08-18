МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Еврохима" по МСФО в первом полугодии составила 1,127 миллиарда долларов против убытка в 87 миллионов годом ранее, сообщает компания. Чистая прибыль Carlsberg за первое полугодие выросла на 6%

Показатель EBITDA в первом полугодии вырос на 97% и составил 1,641 миллиарда рублей.

"Рекордное значение показателя прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) в размере 1,6 миллиарда долларов было достигнуто благодаря росту объемов производства на предприятиях группы, в основном, производства калия, железной руды и карбамида, в результате реализации масштабной инвестиционной программы "Еврохима", достигшей за последние пять лет более 6 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения.