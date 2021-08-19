МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Каждый седьмой российский завод является крайне убыточным и находится на грани банкротства. Эти фабрики выпускают товары, которые зачастую просто не нужны на рынке. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на мнение экспертов Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ из обзора деловой активности российской промышленности.

В исследовании отмечается, что неконкурентноспособные заводы, как правило, находятся в небольших городах. Власти вливают деньги в такие предприятия, чтобы сохранить рабочие места и доходы населения. Также банки вынуждены давать кредиты таким заводам.

Исследователи опросили руководителей более 4000 производственных компаний из 82 регионов России. Выяснилось, что в "режиме зомби" находятся порядка 15% российских фабрик. Минэкономики сообщило об ускорении инфляции в России

По последним данным Росстата, среди крупных и средних промышленных предприятий в обрабатывающем секторе нерентабельными считаются 27,8%. Признали убыточным каждое третье производство компьютеров и электронных изделий. Треть и более заводов по выпуску табака, напитков и полиграфической продукции также вошли в этот список. Убыток показало каждое пятое предприятие фармацевтики, почти треть машиностроительных заводов, каждое пятое металлургическое производство и 27,5% предприятий пищевой промышленности.

По данным обзора, на начало лета 2021 года долги 1400 фабрик и заводов обрабатывающего сектора составили более 2 триллионов рублей. Больше всего должны поставщикам и кредиторам российские НПЗ, просрочившие платежи на 1 триллион рублей.

Эксперты отметили, что часть предбанкротных или убыточных предприятий следовало бы вывести с рынка или перепрофилировать, однако для этого требуются значительные вложения. Отдельный вопрос — что будет с людьми, которые сейчас работают на этих предприятиях и получают стабильный доход.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович считает, что на сегодняшний день важно восстановить спрос на продукцию промышленных предприятий. "У населения за последние годы "накопился большой отложенный спрос, особенно на дорогостоящие товары длительного пользования. Если покупатели начнут больше тратить, то и промышленность начнет наращивать объёмы производства", объяснил эксперт.

Как отмечают "Ведомости", представитель Минпромторга назвал оценку института объективной, но в то же время призвал "не драматизировать ситуацию". По его словам, то, что эксперты называют компаниями-зомби, — это, как правило, закрытые объекты, которые тем не менее дешевле и проще сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать. По его мнению, такие предприятия нельзя "просто взять и закрыть", особенно если они работают по государственному заказу.