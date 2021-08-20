Правительство распорядилось провести аукцион на месторождение в Якутии
Правительство распорядилось провести аукцион на месторождение золота и серебра Кючус в Якутии
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось провести в 2021 году аукцион на право пользования участком недр, включающим месторождение золота и серебра Кючус в Якутии, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Провести в 2021 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Кючус, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), для геологического изучения, разведки и добычи золота, серебра и попутных компонентов, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств", — говорится в документе. Организовать проведение аукциона поручено Роснедрам.
Стартовый размер платежа за пользование недрами — 2,21 миллиарда рублей.