МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось провести в 2021 году аукцион на право пользования участком недр, включающим месторождение золота и серебра Кючус в Якутии, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Провести в 2021 году аукцион на право пользования участком недр феде Правительство обсудит субсидии российским производителям грузовиков

Стартовый размер платежа за пользование недрами — 2,21 миллиарда рублей.