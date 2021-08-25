МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Убыток ТМК по МСФО в первом полугодии текущего года составил 379 миллионов рублей против прибыли в 20,228 миллиарда рублей годом ранее, сообщает компания. "Детский мир" в первом полугодии увеличил чистую прибыль в 4,7 раза

"Важно учитывать, что финансовые результаты группы ТМК в части промежуточного консолидированного отчета о прибылях и убытках включают финансовые результаты предприятий группы ЧТПЗ, приобретенных в рамках сделки по покупке 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" в марте 2021 года, с даты приобретения по 30 июня 2021 года", — отмечается в сообщении.

Убыток ТМК на одну акцию по итогам первого полугодия составил 0,401 рубля против прибыли в 19,661 рубля в аналогичный период годом ранее. Выручка выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 174,3 миллиарда рублей в связи с постепенным восстановлением экономической активности на ключевых рынках и сегментах группы, а также благодаря консолидации результатов предприятий группы ЧТПЗ.

Скорректированный показатель EBITDA в январе-июне составил 22,7 миллиарда рублей, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, "в связи с консолидацией результатов предприятий группы ЧТПЗ, что компенсировало резкий рост цен на сырье в первом полугодии 2021 года", сообщила компания.

ТМК в марте сообщила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ за 84,2 миллиарда рублей у его основного акционера Андрея Комарова.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. В 2020 году компания сократила реализацию труб на 27% — до 2,811 миллиона тонн.