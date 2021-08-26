МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 419 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. ТМК в первом полугодии потеряла 379 миллионов против прибыли год назад

"Чистая прибыль составила 419 миллионов долларов (376 миллиона долларов в I полугодии 2020 года). Скорректированная чистая прибыль выросла на 15% — до 422 миллионов долларов. Базовая прибыль на акцию составила 0,89 доллара", — говорится в сообщении.

Выручка в январе-июне увеличилась на 12% в годовом выражении, до 1,274 миллиарда долларов, за счет высоких цен на золото и серебро. Скорректированный показатель EBITDA за период составил 660 миллионов долларов, увеличившись на 8%. Чистый долг компании вырос до 1,827 миллиарда долларов с 1,351 миллиарда долларов на 31 декабря 2020 года. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за предшествующие 12 месяцев составило 1,05х. Рост долга связан с увеличением капитальных затрат и сезонным накоплением оборотного капитала.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В первом полугодии 2021 года производство золота снизилось на 1% в годовом выражении — до 635 тысячи унций (19,751 тонны), серебра — на 4%, до 9,4 миллиона унций (292,373 тонны), общее производство в пересчете в золотой эквивалент за полугодие снизилось на 1% — до 714 тысяч унций (22,208 тонны).